E’ questo il senso della celebrazione del ricordo della posa della prima pietra di Littoria, ora Latina, avvenuta il 30 giugno del 1932: in soli sei mesi venne costruita, dal nulla, una città.

“Ci ritroveremo dunque, insieme a semplici cittadini e rappresentanti dei borghi, per fare memoria della posa della prima pietra della nostra città. Oggi, a distanza di 88 anni da quella data, dobbiamo impegnarci per pensare e realizzare il futuro di Latina. Un futuro si costruisce ricordando anche la nostra storia e le nostre tradizioni, pietre angolari di una comunità che non dimentica i suoi valori fondanti. L’umanesimo del lavoro insieme all’epopea della bonifica sono testimonianze che dobbiamo avere ben presenti ancora oggi, soprattutto in un momento in cui siamo chiamati a risollevare – spiegano – la nostra città da anni grigi e inutili a cui le ultime amministrazioni l’hanno consegnata”.

Un modo per guardare al 2021 e a quelle elezioni amministrative che soprattutto a destra stanno animando grandi aspettative.

“Rivolgiamo un appello alle donne e agli uomini che hanno a cuore le sorti della nostra amata Latina, un appello a 360 gradi per un ritorno all’impegno politico a favore dello sviluppo della nostra comunità: un impegno per la crescita, il lavoro e la sanità. Per tutti quei progetti necessari a ridare vita al nostro territorio. Mai più dobbiamo consegnare Latina a chi non la ama, a chi non ne rispetta la storia a chi pensa di cancellarne il sentire comune”.