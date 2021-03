Allarme bomba questa mattina al tribunale di Latina. Almeno è questa la voce che gira davanti al palazzo di giustizia di piazza Bruno Buozzi che è stato evacuato verso le 9 di questa mattina.

Circa un centinaio di persone sono uscite all’esterno e hanno atteso l’arrivo delle forze dell’ordine. In strada giudici, avvocati e il personale del tribunale. Fuori ci sono tre volanti della polizia e sono in corso i controlli.

Potrebbe trattarsi, come già accaduto in passato, di qualcuno che abbia voluto interrompere l’udienza di un processo fissato per la giornata di oggi. Le verifiche saranno comunque puntuali per permettere un rientro in completa sicurezza.