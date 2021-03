I tombini davanti la scuola allagata a Borgo Faiti nei giorni scorsi a causa delle copiose piogge sarebbero ciechi: le condotte fognarie secondo quanto riporta il senatore di Fdi Calandrini, sarebbero infatti senza sbocco. Per questo il parlamentare presenterà un’interrogazione a risposta scritta all’amministrazione comunale per avere risposte.

“La violenta pioggia caduta tra lunedì e martedì sera – ha ricordato Calandrini – ha provocato l’ennesimo allagamento davanti il plesso scolastico di Borgo Faiti, ma quel che è emerso da questo episodio oltre a costituire un pericolo per chi transita nell’area, ha dell’incredibile.

Dai video che hanno documentato l’accaduto emerge come tutti i tombini, a seguito delle forti precipitazioni, fossero straripanti, ma, quel che è più grave, è che la ditta accorsa per spurgarli ha appurato che le condotte fognarie siano ‘cieche’, cioè senza alcuno sbocco. Tombini scenici insomma, utili solo a far ristagnare l’acqua.

Inoltre, dalle immagini si vede addirittura acqua sgorgare dalla base di un lampione, posto proprio accanto ad un tombino: una situazione pericolosissima, davanti ad una scuola, dove transitano adulti e soprattutto bambini.

Oltre al danno, la beffa. È intollerabile che genitori, insegnanti e alunni siano letteralmente costretti a navigare per entrare a scuola, viste le pozze alte anche 20 centimetri, con il rischio di bagnarsi completamente. Auspico una pronta risposta del sindaco e degli assessori competenti affinché sia risolta questa vergognosa situazione e si accertino i motivi che hanno portato alla costruzione di tombini senza sbocchi”.