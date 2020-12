La furia degli elementi continua a mettere in ginocchio le insufficienti contromisure che molti dei comuni della provincia di Latina hanno, o meglio, non hanno adottato nel corso degli anni.

Le piogge, infatti, hanno fatto esondare il fiume Amaseno mettendo in ginocchio Prossedi. L’esondazione è avvenuta al confine con Amaseno.

La protezione civile dei due comuni sono in stato di massima allerta. Terreni invasi dall’acqua e la strada provinciale Guglietta Vallefratta che rischia di dover essere chiusa. Dall’alto la distesa d’acqua appare decisamente imponete.

Il sindaco di Roccasecca dei Volsci Barbara Petroni, su Facebook, ha invitato la cittadinanza alla massima prudenza. “Prestare attenzione lungo la strada provinciale altezza Casini per esondazione Fiume Amaseno. Ho informato la Provincia ed allertato la Protezione Civile. Invito i cittadini a non percorrere la stessa per evitare disagi”.