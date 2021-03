Strade allagate a Latina hanno causato non pochi disagi a chi è uscito per andare a lavoro o per portare i bambini a scuola. Le copiose precipitazioni delle ultime ore hanno riempito strade e addirittura intere parti di marciapiedi di acqua.

A Borgo Faiti sulla via davanti il XII istituto comprensivo ci sono almeno 30 centimetri di acqua. Nonostante la scuola elementare fosse aperta i genitori hanno deciso comunque di non far entrare i piccoli alunni che si sarebbero bagnati fino al ginocchio e poi avrebbero dovuto seguire le lezioni in condizioni quanto meno inadeguate.

“Mi arrivano tante segnalazioni dai cittadini di Borgo Faiti per i disagi causati dall’acqua alta – ha detto Andrea Chiarato di FdI che ha inviato foto e video – sono soprattutto mamme e papà impossibilitati a portare i figli a scuola.

Ancora una volta il Sindaco Coletta si dimostra insensibile alle esigenze dei Borghi di Latina, la sua passerella insieme all’assessore di qualche mese fa proprio davanti la scuola di Borgo Faiti è l’immagine di un amministrazione che alla sostanza preferisce l’apparenza. Bisogna provvedere ad opere idriche affinché queste situazioni non si verifichino più, non è accettabile nel 2021 che bastino due giorni di pioggia per allagare una scuola”.

Problemi anche negli altri comuni della provincia di Latina. A Roccasecca dei Volsci per esempio la via della Fornace è stata chiusa per allagamento. Per chi viaggia sulla Pontina, oltre ad un incidente che ha causato lunghe code, c’è anche da segnalare che la Laurentina è bloccata.