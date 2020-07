Vacanza a San Felice Circeo per Alessia Marcuzzi che in questi giorni si gode il sole ed il mare della costiera pontina.

Alessia ha postato una foto per i fan su Instagram in cui è ripresa di spalle, ma davanti ha la vegetazione mediterranea e l’azzurro del mare che fa da sfondo.

Una foto decisamente innocente (rispetto a tante altre…) ma che non ha mancato di scatenare la solita polemica: qualcuno, infatti, l’ha accusata di fare pubblicità occulta al resort, non avendo messo gli hashtag commerciali, per chiarire che si tratta di pubblicità appunto.

E’ stata la stessa Marcuzzi a rispondere: “Pagato caro. Tutto il soggiorno. Altrimenti l’avrei scritto”.

I pettegolezzi che la vorrebbero molto vicina a Stefano De Martino, però, non si placano anche se in questa vacanza pontina Alessia è accompagnata da marito e figli.

La conduttrice riposa la mente anche in previsione del lavoro che l’aspetta con la seconda edizione di Temptation Island.