Una stagione decisamente positiva, almeno finché si è giocato, non è bastata ad Alessandro De Falco per garantirsi la conferma alla Vis Sezze.

Il forte esterno, cresciuto nelle giovanili della Lazio, non è però rimasto a lungo senza squadra. Ad assicurarsi le prestazioni del giocatore per la stagione 2020/2021 è l’Anzio Calcio, che ha annunciato la chiusura dell’operazione.

Classe 1999, esterno in grado di giocare sia a centrocampo che come ala, De Falco (che nella foto posa col ds Guido Zenga e col segretario Peppe Vecchione) è cresciuto nel vivaio della Lazio, per poi completare il proprio percorso nei settori giovanili di Futbol Club e Romulea, con cui ha vinto il titolo regionale nella categoria Allievi Élite, battendo 2-1 la Nuova Tor Tre Teste in finale.

Nella stagione 2017/18 il debutto tra i grandi, alla Virtus Nettuno, quindi il passaggio al Pomezia e infine alla Vis Sezze.

Questa sarò il suo quarto campionato consecutivo di Eccellenza: “Ho tantissimo entusiasmo, perché finalmente si torna a pensare al calcio giocato dopo tanti mesi e soprattutto perché arrivo in una società tra le più importanti della nostra regione – afferma De Falco -“.

“Non vedo l’ora di giocare, conosco già molti dei compagni, il direttore mi conosce e io ho una voglia matta di spaccare tutto, anche perché questo sarà il mio primo anno tra i grandi, se non dovessero arrivare novità per quanto riguarda gli under”.

La novità, già certa, riguarda il nuovo format del campionato di Eccellenza che prevede sei retrocessioni a girone: “Rappresentano uno stimolo in più, non una preoccupazione. Il nostro obiettivo, quando scendiamo in campo, deve essere sempre quello di cercare la vittoria. Se le vinciamo tutte, sicuramente non retrocediamo”.