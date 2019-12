di Daniela Pesoli – Il maltempo continua a flagellare il territorio del sud pontino, da ieri interessato da forti raffiche di vento e pioggia battente.

Nel comune di Minturno sono esondati i torrenti Ausente e Capodacqua e il sindaco Gerardo Stefanelli è stato costretto a chiudere via Parchi, via Ausentello, via Grata e via San Martino.

L’eccessiva caduta di pioggia ha causato anche problemi di torbidità alla rete idrica e questa mattina il sindaco ha firmato un’ordinanza di divieto di uso dell’acqua per scopi alimentari.

Per limitare i disagi e permettere l’approvvigionamento, sono state attivate autobotti sostitutive che i cittadini troveranno nel centro storico di Minturno e nei pressi di piazza Santa Albina a Scauri.

Durante la notte sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine per allagamenti, cadute di alberi e per pali della luce pericolanti in più parti del territorio.

Permangono anche i disagi per chi viaggia in treno. Da ieri sera, e la situazione sarà critica per tutta la giornata di oggi, sulla linea Roma Termini – Formia la circolazione è rallentata soprattutto a causa degli alberi caduti sui binari tra Cisterna di Latina e Campoleone.

Si stimano ritardi fino a venti minuti.