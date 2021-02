Era a Giulianello di Cori la base logistica dell’organizzazione criminale smantellata questa mattina con l’operazione dei carabinieri “Alba bianca“. Le indagini sono partite due anni fa dai militari del reparto territoriale di Aprilia e hanno consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito al narcotraffico di cocaina principalmente a Cori, ove agisce praticamente in regime di monopolio, ma con propaggini anche nella provincia di Roma.

A capo del sodalizio criminale ci sarebbero tre fratelli, di origine albanese, ma da anni trasferitisi in provincia di Latina, i quali si occupano – secondo gli inquirenti – delle forniture di stupefacenti e del “reclutamento”, in Italia ma soprattutto in Albania, di nuovi giovani pusher da inserire nell’associazione al fine di soddisfare le numerose richieste dei clienti.

Giulianello di Cori è stato per loro un luogo strategico poiché posto al confine con la provincia di Roma e dotato di vie di accesso facilmente controllabili da parte dei membri del sodalizio.

Le indagini, effettuate mediante servizi sul territorio della stazione carabinieri di Cori, intercettazioni e sequestri, hanno accertato la disponibilità in capo agli indagati non solo di significative quantità di cocaina ma anche di ingenti quantitativi di denaro.