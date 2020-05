Con lo sblocco del lockdown e l’inizio della cosiddetta fase 2 sono ripresi anche i cantieri.

In particolare si sta procedendo ad effettuare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi e parchi ma anche delle aree limitrofe alle strade.

Il tutto per garantire sicurezza e visibilità che, a causa dell’erba alta, potrebbero essere ridotte e creare disagi agli automobilisti.

In questo contesto sono in corso lavori di sfalcio della vegetazione, a cura di Astral, la società che gestisce il patrionio stradale della regione Lazio, sulla strada provinciale Cisterna – Campoleone all’altezza del km 12+000 in entrambe le direzioni.