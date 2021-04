di Katiuscia Laneri – Circoli Insieme per il Meridione continua la sua corsa nel consolidamento di una classe dirigente competente che operi nell’interesse di una comunità, considerata ormai in balia di una politica arrivista e individualista.

Il gruppo esorta al cambiamento ripartendo dai principi e dai valori in cui la persona ritorni al centro insieme ai suoi bisogni senza dimenticare la mission: “partire dal Sud, una risorsa per l’Italia, per restituire dignità al Paese tornando a valorizzare le sue eccellenze”.

Alla guida della sezione Lazio e Roma c’è Michele Scillia, generale in congedo dell’Aeronautica militare, che ha contribuito fattivamente alla stesura delle norme sullo stato giuridico del personale militare e sul reclutamento femminile, rappresentando l’Italia in vari comitati NATO sulle donne soldato (Istanbul, Roma, Bruxelles, etc…). Insignito poi dal Presidente Ciampi dell’onorificenza di Commendatore, Professore di ruolo di Criminologia presso l’Università popolare degli Studi di Milano, nella sua lunga carriera, tra gli innumerevoli incarichi, è stato Direttore dell’Ufficio Affari militari della Presidenza della Repubblica. Ha ultimato il suo periodo di comando al Quirinale durante il settennato del Presidente Napolitano.

Con lui la presidenza di Circoli Insieme per il Meridione ha avviato una campagna di reclutamento in tutta la regione del Lazio attraverso un bando di selezione per coloro che vogliono ricoprire incarichi dirigenziali in seno al movimento stesso.

“Noi non cerchiamo alleanze con i sistemi di potere che hanno rovinato l’Italia e non abbiamo nient’altro da offrire se non un grande progetto per rilanciare il Paese – è riportato nell’annuncio -. Benvenuti siano i cittadini onesti e le Associazioni libere da vincoli di partito e di potere che lo vorranno condividere. Cambiare si può”.

Nel dettaglio si selezionano 12 tra coordinatori, vice coordinatori e segretari per le province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, 1100 tra coordinatori, vice Coordinatori e segretari per i Comuni del Lazio, 45 tra coordinatori, vice coordinatori e segretari per i municipi della Capitale e 5 tra tecnici informatici residenti nel Lazio.