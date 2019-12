Nuovi primari per gli ospedali della provincia di Latina.

Dopo la chiusura dei concorsi alla Asl di Latina e la presentazione di 10 nuovi dirigenti per i reparti principali delle strutture sanitarie locali si apre una nuova fase di assunzioni.

La Asl di Latina avrà 4 primari di cui uno per la radiologia (Dea I), uno per Spdc, uno per urologia e uno per il Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti.

La Regione Lazio ha, infatti, autorizzato le procedure concorsuali per il conferimento di 33 incarichi di direttore di struttura complessa (Uoc).

“I bandi delle procedure autorizzate saranno ora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Regione Lazio e’ inoltre la prima Regione italiana ad avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per aumentare i livelli di trasparenza – spiega l’assessore alla sanità, Alessio D’Amato – nel rispetto dei principi costituzionali di buona amministrazione e imparzialità. Questo e’ un fatto davvero importante a garanzia del corretto svolgimento dell’intero iter concorsuale“.

La Asl Roma 2 avrà 11 primari, al Pertini un primario rispettivamente per il laboratorio di analisi, microbiologia, chirurgia vascolare, diabetologia, oculistica, anestesia e rianimazione, andrologia e Spdc.

Un primario al Centro di salute mentale, uno per la diagnostica per immagini e screening mammografico territoriale e un primario per l’assistenza domiciliare.

La Asl Roma 4 avrà 6 primari, uno per la Uoc di autosufficienza e disabilità adulti, uno per il Laboratorio di analisi, uno per la dialisi, Spdc, Sian e uno per le attività di prevenzione rivolte alla persona.

La Asl Roma 6 avrà 5 primari: uno per patologia clinica (Ospedale dei Castelli), uno per istologia e anatomia patologica (Ospedale dei Castelli), uno per medicina d’accettazione e d’urgenza (Anzio-Nettuno), uno per la farmaceutica, uno per medicina generale.

Il San Camillo avrà 3 primari: uno per la cardiologia, uno per chirurgia degli arti e uno per Oortopedia.

La Asl di Frosinone avrà 2 primari per Uoc di Direzione sanitaria rispettivamente a Sora e Cassino.

Ed infine, la Asl di Rieti avrà un primario per urologia.

L’Ares 118 avrà un primario per la Uoc di Direzione medica organizzativa.