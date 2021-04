di Katiuscia Laneri – Sono state appena confermate quelle che sembravano essere solo voci di corridoio. Al sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon, è stata attribuita anche la delega a rapporti con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La nomina, disposta con un provvedimento firmato dal ministro Daniele Franco, ha appena trovato il consenso della Corte dei Conti come da prassi.

Lo abbiamo incontrato presso la sede del Ministero dell’Economia e Finanza, in via XX Settembre a Roma, anche per conoscere il suo parere sul prossimo sindaco di Latina.