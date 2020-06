E’ uno dei leit motiv che accompagna preludi di campagne elettorali, che riempie pagine di programmi e che, ad oggi, non riesce ad uscire neanche timidamente dal campo delle ipotesi.

E’ la realizzazione del terzo scalo aeroportuale a Latina, in quel del Comani, a ridosso di Latina Scalo.

Un progetto che entusiasma a tratti, su cui si sono spesi negli anni consiglieri regionali, presidenti di regione, giunte comunali e chi ne ha più ne metta.

Risultato, tolto qualche studio di fattibilità non c’è nulla.

A rilanciare l’idea proponendo di puntare su uno studio di fattibilità è stato in questi giorni fratelli d’Italia.

Gli fa eco, ma con presupposti, analisi e deduzioni completamente opposte il consigliere comunale del gruppo misto, Salvatore Antoci.

“Davvero pensiamo che, fatto l’aeroporto (con quali soldi?), le Compagnie aeree low-cost farebbero la fila per atterrare a Latina e ci porterebbero milioni di passeggeri che non vedono l’ora di farsi un selfie con la palla di piazza del Popolo ciascuno – spiega Antoci – lasciandoci graziosamente qualche migliaio di euro tra taxi, albergo, ristorante e quant’altro? Gettando lo sguardo su altre realtà italiane vediamo una storia diversa. Le Compagnie low-cost per atterrare vogliono essere pagate! Questa è la realtà! Chi ancora crede alla favola che le compagnie aeree low cost si finanziano con i biglietti da 9,99 euro è un povero illuso!”.

Insomma al di là della facciata non ci sarebbero grandi ricadute ma molte spese da sostenere per realizzare un progetto che, tra l’altro, ha problemi da risolvere anche sul piano strettamente operativo.

Le compagnie low cost si finanziano tramite soldi pubblici che ricevono dagli Enti locali, veri e propri aiuti di Stato mascherati da co-marketing. Quasi ogni Ente locale che ha pensato di incrementare il turismo e di rilanciare il proprio territorio in questo modo è oggi in bancarotta o sull’orlo della bancarotta. Vogliamo fare la stessa fine? Un aeroporto civile posizionato a meno di 100 km da altri due importanti scali (Fiumicino e Ciampino) sarebbe soltanto una follia sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista ambientale. Perché dovremmo diventare partner di Compagnie che non pagano le tasse in Italia, i contributi ai lavoratori e sono sempre pronte ad abbandonare il territorio?”.

Antoci definisce l’ipotesi di un terzo scalo aeroportuale a latina come l’ennesimo fardello che ricadrebbe sulle spalle dei cittadini.

“Lo abbiamo visto con il Covid – conclude – al primo colpo di tosse tutte le compagnie low cost sono improvvisamente sparite dai radar, incuranti di tutto e di tutti. Il trasporto aereo è una cosa seria che afferisce gli interessi strategici nazionali. Il fenomeno delle low-cost è una patologia che andrebbe curata e non alimentata”.