Formia piange la morte di Lina Villa, per tutti la “signora Villa”amata e conosciutissima non solo in città, aveva fondato la prima palestra di ginnastica ritmica che porta il suo nome.

“Un ‘bel pezzo’ di Formia ieri ci ha lasciato. Donna energica, sempre piena di iniziativa e di voglia di fare. Le ‘tue ragazze’ erano il mondo, il futuro, la speranza, quante volte ti ho sentito dire questa frase. Per te – ha detto il sindaco Paola Villa – non era banalmente ginnastica, era salute, disciplina, educazione, carattere e forza di volontà. Quante bambine, ragazze, donne sono passate dalla tua palestra, centinaia, eppure tu te le ricordavi tutte e per tutte sei sempre stata ‘la Signora Villa’. Un abbraccio immenso alla nostra enorme famiglia Villa, un po’ sparpagliata per il mondo. Un abbraccio alle tue figlie, ai tuoi nipoti.

Tutti siamo convinti che già stai con il tuo Ughetto, a recuperare il tempo che vi ha separati”.

La professoressa Villa fu insignita il 23 settembre 2018 del Premio alla carriera “Sportivo per Formia” nell’ambito della seconda edizione di “Wellness&Olimpic Sport Days”, l’Open Day dello Sport incentrato sui valori dell’olimpismo, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco.

Grazie a lei e alla sua instancabile e innata passione ha trasmesso l’amore verso lo sport alle sue allieve che si sono distinte in campo provinciale, regionale e nazionale.