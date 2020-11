Se n’è andato nel giorno del suo compleanno, Gigi Proietti. Forse l’ultimo mattatore della commedia all’italiana ci ha lasciato a 80 anni, che avrebbe compiuto proprio oggi.

Gravi complicazioni della sua già precaria situazione cardiaca alla base del decesso.

Unanime il coro di cordoglio per la scomparsa di uno dei più grandi attori e doppiatori italiani di ogni tempo, che aveva un chiaro e forte legame con la terra pontina.

Difficilmente, infatti, durante il periodo estivo faceva mancare la sua presenza a Ponza. Un legame così forte che, lo scorso anno, l’amministrazione comunale gli aveva conferito la cittadinanza onoraria dell’isola. Nella motivazione dell’onorificenza si leggeva “chiarissimo merito nei campi dello spettacolo e della cultura, in cui miete indiscussi successi perfino oltre i confini italiani, come attore, cantante, poeta, regista e maestro del teatro”.

Come per tutti i grandi artisti se ne va l’uomo, non il personaggio. Quando ci verrà voglia di farci una risata, che lui sia vivo o meno, farà poca differenza. Per tenerci compagnia Gigi Proietti ci sarà, sempre.