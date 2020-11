Tantissimi i messaggi di cordoglio che hanno accompagnato, anche sui social, la notizia della morte di Domenico Boccuzzi, ex vice preside vice preside dell’istituto tecnico Marconi di Latina, professore amatissimo dai suoi studenti ma anche apprezzato e stimato da chi aveva avuto la possibilità di conoscerlo fuori e dentro le aule della scuola.

Un uomo buono, un docente che aveva fatto della passione uno strumento per far crescere i propri alunni con lezioni mai banali e la capacità di trasmettere non solo il sapere ma il valore della cultura e l’importanza dello studio quale chiave per affrontare le sfide del futuro.

Ha insegnato ad intere generazioni, con l’esempio e non solo con le lezioni, cosa sia la passione per la conoscenza e il rispetto per gli altri.

Non aveva ancora compiuto 70 anni Domenico Boccuzzi ed ha perso la battaglia con la malattia e con quel Coronavirus che sta, purtroppo, ogni giorno lasciando un numero crescente di vittime a Latina e provincia.

Era ricoverato da alcuni giorni allo Spallanzani di Roma.