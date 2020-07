Acqualatina, la società che gestisce le risorse idriche nei Comuni dell’Ato 4, amplia ulteriormente i canali di comunicazione con i cittadini.

Dopo il potenziamento dei servizi online, dal 3 agosto sarà possibile prenotare un appuntamento presso uno degli sportelli territoriali, usando l’apposita APP, o chiamando il Numero Verde Clienti 800 085 850.

La prenotazione sarà obbligatoria e, a tutela di tutti, permetterà di accedere allo sportello selezionato solo nel giorno e nell’orario stabiliti.

Per poter accedere agli sportelli basterà indossare la mascherina e portare con sé il codice rilasciato al momento della prenotazione, che garantirà l’apertura automatica delle porte.

Gestisci le tue pratiche online

Tutte le pratiche possono essere gestite sempre comodamente da casa, in piena sicurezza , grazie al potenziamento dei nostri canali da remoto, effettuato nei mesi scorsi. Ricordiamo che le pratiche possono essere svolte utilizzando:

L’APP per dispositivi mobili

Lo Sportello Online raggiungibile da acqualatina.it

Il Numero Verde Clienti 80 085 850

L’e-mail, scrivendo all’indirizzo clienti@acqualatina.it

La PEC acqualatina@pec.acqualatina.it

Dal 3 agosto, chiunque abbia difficoltà nell’utilizzare questi servizi, avrà anche la possibilità di prenotare un appuntamento presso lo sportello più vicino. Le pratiche che sarà possibile svolgere allo sportello saranno le seguenti:

subentro/voltura

disdetta

allaccio (idrico e fognario)

regolarizzazione contrattuale

nulla osta

parere tecnico

Come prenotare

Per prendere appuntamento basta scaricare gratuitamente la nuova versione dell’APP ufficiale di Acqualatina , dall’APP Store di Apple o da Google Play, e utilizzare la nuova funzione presente nella schermata iniziale. Inserendo i propri dati, si riceverà via e-mail sia il codice personale di prenotazione, sia la modulistica necessaria per svolgere la pratica.