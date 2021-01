Anche per l’anno 2020 Acqualatina ha portato a termine in maniera proficua l’iter per le certificazioni dei suoi processi e servizi: proprio in questi l’Ente internazionale RINA Services S.p.A. ha rinnovato le certificazioni ISO della società pontina.

Le certificazioni ottenute toccano tutti gli ambiti più sensibili per la Società responsabile della gestione del servizio idrico integrato: sicurezza dei lavori, la dotazione di sistemi affidabili per la rilevazione della qualità dell’acqua, l’adozione di tecnologie all’avanguardia e il risparmio energetico per la tutela ambientale.

“Questi riconoscimenti – dichiara il Presidente di Acqualatina Michele Lauriola – valorizzano un percorso in cui crediamo molto e che ha come priorità la legalità, la sicurezza dei lavoratori e la tutela ambientale e per noi costituiscono un ulteriore stimolo per fare sempre meglio.

Siamo pienamente consapevoli delle responsabilità che comporta un servizio pubblico essenziale per la collettività ed è il motivo per cui siamo impegnati a migliorarci e a creare valore per questo territorio”