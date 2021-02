Era stato accusato di maltrattamenti in famiglia e rapina ai danni dei due genitori. Ieri D.C., queste le iniziali dell’uomo, che vive a Sabaudia, è stato assolto dalla Corte di Appello.

In primo grado era stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione, dal giudice del tribunale di Latina Beatrice Bernabei. I suoi avvocati, Valentina Macor e Mirko Vani, hanno però presentato ricorso e per l’imputato sono venute meno anche le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa della famiglia e del divieto di avvicinamento.

La coppia, per il reato di rapina, aveva infatti ritirato la querela e per i maltrattamenti in famiglia è stato assolto perché il fatto non sussiste. La Corte d’Appello ha comunque condannato l’imputato alle spese del procedimento.

Secondo l’accusa, tra il luglio e l’ottobre del 2019, avrebbe aggredito più volte il padre per farsi consegnare piccole somme di denaro: in un caso lo avrebbe lanciato contro il frigorifero e in un altro contro una vetrata, che si era rotta.