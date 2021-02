Sono stati stabilizzati oggi, i 50 lavoratori di Abc: questa mattina con le firme l’iter è concluso. “I dipendenti – ha detto l’assessore all’Ambiente Dario Bellini – contribuiranno al passaggio del metodo di raccolta porta a porta.

Lavoratori con le loro famiglie che per 10, 15 anni hanno vissuto una situazione di assoluta precarietà lavorando per la ex Latinambiente come interinali. A loro oggi abbiamo chiesto di sentirsi orgogliosi e liberi.