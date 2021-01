E’ di un noto esercente di Sezze, Antonio, e di sua sorella Martina, ex bambini come tutti del resto, l’iniziativa più dolce di questo giorno dell’Epifania 2021. Dolce non solo per il sentimento che ispira, ma anche per le bontà contenute nella ormai tradizionale calzetta.

Come lui stesso scrive su Facebook, la tradizione della befana in piazza, a Sezze, risale al 1984, ed è sempre stata curata dei responsabili della Ludoteca comunale, ovvero “Farza” ed il compianto “Rosalino“.

Una tradizione che, quest’anno, non si potrà rinnovare ed allora perché, si chiede questo giovane uomo, non ribaltiamo i ruoli?

Ed allora ecco l’invito che rivolge a tutti coloro che, ormai grandi, negli anni, il 6 gennaio, si radunavano in piazza per l’appuntamento con la Befana: “Dopo trentasei anni forse siamo noi a dovergli una calzetta”.

Ed ecco, quindi, come testimoniato in foto, la calza per Farza, lasciata davanti casa sua.

In fondo, come chiosa il post, “Siamo tutti figli della Ludoteca di Farza e Rosolino”.