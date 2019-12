Si veste di originalità il Natale a San Felice Circeo.

Babbo Natale, infatti, arriverà non sulla slitta trinata da renne ma sfidando le onde per partecipare alla gara amatoriale ‘Babbo surf‘, in programma domenica 22 dalle 9 alle 20 al ‘Baia Felix’.

La manifestazione, nata da un’idea di Ettore Marocco, è stata organizzata dal presidente Confcommercio Lazio Sud San Felice Circeo e dal Consorzio di Imprese le ‘Vie di Circe’, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

I partecipanti alla competizione, dovranno presentarsi rigorosamente vestiti da Babbo Natale.

Sarà premiato con un cesto natalizio il Babbo Natale più originale.

La competizione si svolgerà nel tratto di mare antistante l’Hotel Corallo su via Domenico Maiolati.

La premiazione prevista intorno alle 12.30 avverrà nella piazza adiacente Villa Penelope.

Sarà allestita anche una zona ristoro.

Il presidente dell’Ascom di San Felice Circeo, Fabio Ascoli, prevede una partecipazione di 200 persone e auspica un’ottima risposta anche da parte della cittadinanza.