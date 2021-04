di Katiuscia Laneri – Al grido ’Libertà, libertà’, decine di migliaia di persone si sono date appuntamento anche oggi a Roma per chiedere la riapertura delle attività commerciali. Le forze dell’ordine hanno chiuso tutti gli ingressi che portano alla piazza di Montecitorio, dove era stata organizzata la protesta non autorizzata dalla questura, costringendo i manifestanti a raggrupparsi in piazza San Lorenzo in Lucina.

Intanto, il gruppo di ristoratori ed esercenti commerciali aderenti a ’Io apro’ si è ritrovato in Piazza San Silvestro. Tutti i presenti in piazza hanno alzato le mani per sottolineare le intenzioni pacifiche, ma in questo momento la polizia non sembra intenzionata a farli passare.

“E’ evidente che avevamo ragione quando sin dall’approvazione in Consiglio dei ministri abbiamo denunciato che il dl Sostegni serve a positivo se c’e’ l’eliminazione dei codici Ateco, cosa che Fratelli d’Italia chiedeva da tempo, ma per il resto i ristori sono irrisori e non c’e’ alcuna traccia di vero rilancio dell’economia ne’ di aiuti concreti alle imprese sofferenti”. Lo dichiara, intanto, il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, capogruppo in Commissione Bilancio, che aggiunge: “Auspichiamo che con gli emendamenti si possa rendere il dl Sostegni veramente utile. Come sempre FdI dara’ il suo contributo e ci auguriamo che anche le altre forze di maggioranza siano pronte a valutare nel merito le nostre proposte, per il bene degli italiani”.

Intanto, anche Fipe-Confcommercio annuncia il suo ritorno in piazza e lo fa con un’assemblea straordinaria alla quale parteciperanno le sigle di tutte le componenti della galassia dei pubblici esercizi: titolari di bar e ristoranti, ovviamente, ma anche il mondo del catering e del banqueting, la ristorazione commerciale e collettiva, le discoteche, le imprese balneari e gli imprenditori del gioco legale e dell’intrattenimento. Tutti insieme per chiedere al governo un programma per la riapertura definitiva delle loro attività, alcune delle quali sistematicamente chiuse da 14 mesi, e una data certa per avviarlo.

L’assemblea, vedrà gli interventi di tanti piccoli imprenditori provenienti dalle diverse parti di Italia che avranno modo di raccontare le loro storie di quotidiana disperazione. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sui canali social della Federazione.