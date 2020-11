Il covid sta colpendo molto duramente la comunità di Roccagorga. Non solo per i tanti contagi (in relazione alla popolazione residente), ma anche in termini di servizi.

E’ ormai quasi una settimana, infatti, che l’ufficio postale è chiuso, per sanificazione e per la quarantena imposta agli impiegati, evidentemente non sostituibili per mancanza di personale in organico (non solo gli impiegati di Roccagorga, purtroppo, possono ammalarsi di covid, evidentemente…).

La cosa, però, sta potando evidenti difficoltà a tutta la comunità. Per effettuare le operazioni, infatti, lo stesso ente poste, tramite apposita cartellonistica affissa al di fuori dell’ufficio, invita gli utenti a recarsi nei comuni vicini.

La cosa che ha fatto montare la rabbia dei cittadini, però, è un’altra. Dopo giorni di serrande chiuse, infatti, solo l’altro ieri i responsabili del servizio hanno affisso, all’esterno della struttura, un cartello che avvisa che l’ufficio postale di Roccagorga sarà chiuso fino a domani

Anche il comune, con una nota diffusa a mezzo social, ha voluto precisare che: “Comprendiamo il disagio di doversi recare negli uffici più vicini, indicati precisamente nel cartello, ma l’ufficio postale non è un servizio comunale, non abbiamo nessun potere decisionale su Poste Italiane, che ha correttamente informato i clienti, ha fatto rispettare la quarantena ai dipendenti, sta provvedendo alla sanificazione, sta provvedendo all’organico sostitutivo e lunedì, come da comunicazione affissa, riaprirà l’Ufficio al pubblico.

Alle persone colpite va il nostro più sentito augurio di pronta guarigione, Roccagorga aspetta la sua Posta perché è un punto di riferimento per i cittadini che comprendono benissimo la necessità di assicurare un servizio efficace, efficiente ma anche sicuro dal punto di vista sanitario sempre, ma ancor di più in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando”.

L’appuntamento è per il prossimo lunedì, sperando che la situazione si sia normalizzata e che l’ufficio possa essere riaperto.