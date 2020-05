Il turismo deve ripartire ma lo deve fare mettendo in primo piano la tutela della salute di operatori e cittadini.

Il comparto che rappresenta un dei perni dell‘economia non solo della provincia di Latina ma dell’Italia intera rischia di essere tra quelli che maggiormente soffriranno a causa della pandemia da Covid 19.

L’esigenza di attuare protocolli serrati di sicurezza da una parte e quella di far ripartire le imprese che operano nel settore a tutti i livelli soprattutto con l’arrivo della stagione estiva è la sfida a cui tutti sono chiamati.

In questo contesto, oggi, si è svolta una riunione in videoconferenza tra gli assessorati regionali allo sviluppo economico, per il quale era presente l’assessore Paolo Orneli e ai lavori pubblici e i sindaci dei comuni di Ponza, Francesco Ferraiuolo, e di Ventotene, Gerardo Santomauro.

Durante l’incontro si è discusso di come poter garantire l’afflusso turistico estivo assicurando la salute di tutti, isolani e turisti, seguendo un percorso condiviso.

La Regione ha annunciato che verranno messe a disposizione dei due Comuni, come di tutti gli altri Comuni del litorale, delle risorse per poter assicurare la frequentazione delle spiagge, dei porti e degli approdi in sicurezza.

Dalla discussione è emersa anche la possibilità di realizzare, a seguito delle iniziative che verranno intraprese, un marchio di qualità che attesti che i due Comuni sono “fever free”, ossia liberi da febbre.



Infine, durante l’incontro si è deciso di stilare un “vademecum navigazione sicura”, che contenga delle linee guida da seguire per il trasporto marittimo di linea tra le isole e il continente, in modo che questo avvenga senza rischi.