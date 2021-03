Il comune di Latina ha ratificato la concessione della cittadinanza onoraria di Latina a Liliana Segre e Sami Modiano, alfieri e memoria storia di quello che è stato lo sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. “Siamo felici e onorati di poterli considerare parte della nostra comunità – afferma Valeria Campagna, capogruppo di Latina Bene Comune – È un atto importante per ribadire l’importanza della conoscenza e storia per comprendere il passato, ma anche per fare della storia uno strumento di lettura del presente e di costruzione di futuro.

Ho avuto la fortuna di incontrare Sami Modiano a Latina e ascoltare da lui il racconto della sua storia. Ricordo i suoi occhi chiusi mentre parlava, come se ogni volta stesse ripercorrendo e vivendo nuovamente la tragedia che raccontava. Ricordo le sue braccia che simulavano l’abbraccio che avrebbe voluto dare a sua sorella che si trovava dall’altra parte del campo di concentramento, prima di non vederla mai più.

Del suo racconto ricordo le lacrime mie e delle centinaia di studenti che stavano lì ad ascoltare, perché con lui tutti noi stavamo ripercorrendo quella tragedia.

Queste cittadinanze per noi sono un ringraziamento per l’impegno profuso nel raccontare, testimoniare e condividere con i giovani della nostra città e di tutto il paese le le atrocità dei campi di sterminio che loro furono costretti a vivere.

Il conferimento di queste due cittadinanze onorarie sono un impegno per la Memoria e una risposta alla necessità di contrastare i preoccupanti fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio che troppo spesso si verificano nel nostro Paese. Vogliamo portare le loro testimonianze come esempi di donne e uomini che tengono vivi valori come il rispetto dei diritti dell’uomo, delle diversità e della dignità umana”.