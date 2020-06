Raccolta dei rifiuti tra inadempienze e segnalazioni.

Sono quelle di cui il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Latina, Andrea Marchiella, si fa, nuovamente portavoce.

La situazione in cui versano i cassonetti a latina Scalo e in alcune aree periferiche, ma non solo della città, rischiano di trasformarsi, complice l’innalzamento delle temperature e la mancanza di pulizia, in ricettacoli per insetti e topi.

“I nostri referenti a Latina Scalo – spiega Marchiella – hanno documentato la situazione di assoluto degrado riguardante i cassonetti. Molti di questi si presentano con pedaliere e coperchi danneggiati, tanto che qualcuno ha improvvisato dei rimedi per tenerli aperti ricorrendo a bottiglie o pezzi di legno. Si tratta di situazioni estremamente pericolose per i cittadini, riscontrate anche in altre frazioni e in particolare a borgo Sabotino”.



Oltre alla scarsa sicurezza assicurata a chi va a gettare i sacchi dell’immondizia bisogna considerare anche le precarie condizioni di igiene, destinate ad aggravarsi con l’arrivo delle calde temperature estive.



“Non oso immaginare, infatti, le nauseabonde esalazioni o il proliferare di topi ed insetti. Per tale motivo sollecito un intervento da parte del nuovo assessore competente Dario Bellini, nella speranza che l’esasperazione non induca i residenti a dare fuoco a quei contenitori. Mi auguro inoltre che – conclude Marchiella – lo stesso Bellini si adoperi per avviare entro settembre l’agognato servizio della raccolta porta a porta: Abc ha ottenuto l’atteso mutuo, ulteriori ritardi non saranno ammessi!”.