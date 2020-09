Un’occasioni per chi volesse affacciarsi nel mondo del cinema. La offre la Romanacasting che cerca comparse per il nuovo film di Salvatore Allocca, “Mancino naturale“. La ricerca è su Latina ed è rivolta a uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 75 anni e ragazzi e ragazze tra i 10 e i 16 anni.

L’appuntamento per i provini è per sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, presso la sede della Latina Film Commission sulla strada statale Monti Lepini presso Expo Latina.

Naturalmente durante la manifestazione bisognerà indossare la mascherina e rispettar il distanziamento sociale.

A coloro che si presenteranno per l’audizione è richiesto di munirsi di fotocopia del documento d’identità e codice fiscale; gli extracomunitarie dovranno portare con sé fotocopia del permesso di soggiorno non scaduto ed un documento d’identità. La produzione ricorda che coloro che lavorano presso la pubblica amministrazione non possono partecipate.

Per tutti coloro che non potranno presentarsi al casting del 12 e 13 settembre possono inviare due foto professionali una intera ed un primo piano e tutti i dati fisici ed anagrafici alla seguente mail:

mena.romanacasting@gmail.com

Si cercano anche ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni che, qualora interessati, dovranno mandare una foto intera ed un primo piano con relative generalità (nome e cognome e anno di nascita, altezza e peso) al numero 3454418531, agenzia Paola Dragone con oggetto “Casting Latina”.