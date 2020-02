Carnevale a Latina sì ma nel rispetto delle regole.

Queste ultime sono contenute nell’ordinanza firmata dal sindaco di latina, Damiano Coletta, che ha messo nero su bianco alcune restrizioni.

Vietate la detenzione e la vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine dalle 13 alle 20 di martedì 25 febbraio 2020.

L’area interessata è quella ricompresa tra il Parco Falcone Borsellino – via Tito Speri-via Silvio Pellico, viale delle Medaglie d’Oro, piazza della Libertà l, via Diaz, Piazza del Popolo, Corso della Repubblica, via E. Savoia, Largo Nassiriya, e nel raggio di 500 metri alla stessa.

I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero intrattenimenti musicali e danzanti, nonché i titolari di licenza ambulante autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, dovranno somministrare bevande da asporto, esclusivamente, in bicchieri di carta o di plastica.

E’ vietato da parte di chiunque detenere e consumare bevande di qualsiasi genere nelle aree pubbliche succitate, se non contenute in bicchieri di carta e di plastica.

Vietata la detenzione per la vendita e la vendita di bombolette spray ed altri oggetti atti a gettare schiuma sotto forma di nebulizzanti e/o schiuma vaporizzata, liquidi e sostanze schiumose.

È fatto divieto a chiunque di:

– acquistare, vendere e utilizzare bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti e/o urticanti;

– detenere e utilizzare in luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale atto a imbrattare persone o cose

(bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, uova, polveri pruriginose, creme, etc.);

– di immettere ed utilizzare, a qualsiasi titolo, lungo il percorso dei carri allegorici e nelle zone circostanti materiali e artifizi pirotecnici (botti, petardi, etc.) e/o contenitori, siano essi bicchieri, bottiglie o altre tipologie, in vetro, ovvero in metallo o materiali similari, comunque potenzialmente suscettibili di diventare pericolo per l’incolumità pubblica o strumento di offesa;

Agli spettatori è vietato: sostare o attraversare la carreggiata davanti ai carri allegorici in movimento; avvicinarsi a distanza non di sicurezza, anche lateralmente, ai carri allegorici mentre fermi vengono compiute esibizioni da parte dei gruppi e scuole di danza.

I minori che partecipano alla sfilata dovranno essere adeguatamente sorvegliati da accompagnatori adulti, durante lo svolgimento della stessa.

E’ stato disposto inoltre il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli lungo il percorso della sfilata escluso gli autorizzati, forze dell’ordine e mezzi di soccorso, dalle 12 fino al termine della manifestazione e comunque fino al termine della sfilata.