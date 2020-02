A marzo verrà inaugurato a Gaeta il primo nuovo ostello finanziato dalla Regione Lazio con il bando da 5,2 milioni di euro dedicato agli enti locali per trasformare spazi pubblici inutilizzati in luoghi per i giovani.

Si tratta di una struttura gestita direttamente da ragazzi e ragazze con l’obiettivo di dare vita a iniziative culturali, turistiche e ricreative.

Lo ha annunciato ieri, nello Spazio Rossellini di Roma, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel presentare i bandi di “GenerAzioni”, un pacchetto di iniziative finanziate per quasi 8 milioni di euro dal 2018 a oggi, a cui si aggiungono quest’anno circa 2 milioni di nuovi investimenti.

Il bando a cui ha risposto il Comune di Gaeta, ottenendo il finanziamento per realizzare l’ostello, è “Itinerario giovani” pubblicato nel 2019.

“Negli ultimi 10 anni – ha detto Zingaretti – sono 850mila i ragazzi scappati dall’Italia, 120mila solo nel 2018. Una prima risposta a questo problema deve essere creare lavoro, opportunità e misure che supportino il diritto allo studio. Grazie alle nostre politiche giovanili i giovani possono viaggiare gratuitamente e dormire negli ostelli della regione per fare turismo. È una grande scommessa per le nuove generazioni”.