di Daniela Pesoli – Tre location per il capodanno di Gaeta, che sarà festeggiato all’aperto in piazza della Libertà, Molo Santa Maria e piazza Sebastiano Conca, con il mare e le luminarie di Favole di Luce a fare da cornice.

In ogni piazza ci saranno musica e divertimento con dj, musicisti e ballerini partire dalle 23.30 di martedì 31 dicembre.

Un capodanno 2020 organizzato dal comune di Gaeta all’insegna della spensieratezza, ma anche con regole da seguire per tutelare l’incolumità di tutti.

Il sindaco Cosmo Mitrano, a tale fine, ha firmato un’ordinanza che vieta, dalle 18 del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio, la vendita e l’asporto di bevande alcoliche o superalcoliche, l’uso di bicchieri o bottiglie di vetro e l’abbandono di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro in aree pubbliche o private.

Un provvedimento, viene spiegato nell’ordinanza sindacale, necessario per prevenire eventuali problematiche derivanti dall’abuso di alcol e dalla possibile rottura di contenitori in vetro che sono fonte di degrado e di pericolo per i cittadini.

I divieti sono stati applicati anche in base ad una circolare del questore di Latina sulle misure di sicurezza da adottare in occasione di eventi e manifestazioni.