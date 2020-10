Ilaria Marangoni, neo consigliera comunale, eletta nella lista Uniti e Liberi, ha voluto far sentire la propria voce in merito alla questione Drive In per i tamponi istallato presso lo stadio Mario Colavolpe.

Come ricordato altrove, sono state più o meno 500 le prenotazioni arrivate alla Asl per poter effettuare l’esame che riscontra la positività, o meno, al coronavirus sars-cov2.

L’analisi della Marangoni si discosta da quella di chi ha parlato di città nel panico: “Non parlerei di panico proprio per evitare allarmismi come già dichiarato dalla neo eletta sindaco, Roberta Tintari, in quanto il numero si aggira intorno alle 500 prenotazioni. Tale numero denota ancora una volta la dedizione civica di una cittadinanza coscienziosa che prende atto delle problematiche inerenti ai casi rilevati in vari focolai come quello presumibilmente riconducibile all’incontro politico del 25 settembre, ma anche a persone non riconducibili a quell’evento, sfruttando il servizio messo a disposizione dall’ASL regionale. Si cerca quindi una tranquillità in primis personale e di conseguenza strettamente ricollegabile alla collettività totale della città di Terracina. Con la speranza che quella cifra rimanga appunto come detto, solo ed esclusivamente riconducibile al numero di persone che andranno a controllare il proprio stato di salute in merito al covid 19 e che i risultati di tutti quei tamponi siano totalmente negativi.

In ogni caso non è questo il momento di creare maggiore tensione sociale alzando inutilmente l’asticella della paura e in questo senso i terracinesi si stanno comportando egregiamente.

Un augurio di pronta guarigione infine va ai nostri concittadini positivi”.