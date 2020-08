Intervento degli agenti del commissariato di Gaeta che hanno arrestato, pluripregiudicata per reati legati allo spaccio di droga. Durante la perquisizione domiciliare, infatti, sono stati rinvenuti 2 involucri contenenti circadi sostanza stupefacente che, sottoposta al test colorimetro da parte della polizia scientifica, si è rivelata essere. Inoltre, sono stati sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, un telefono cellulare e diverse centinaia di euro, questi ultimi con ogni probabilità il provento delle dosi già vendute. Dopo le formalità di rito, la donna è stata posta agli arresti domiciliari in attesa della decisione dei giudice.