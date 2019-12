Quaranta milioni di euro.

A tanto ammontano i fondi che la Regione Lazio ha ottenuto grazie un finanziamento da parte del Ministero dell’agricoltura nell’ambito della ripartizione del fondo finalizzato al rilancio e agli investimenti delle amministrazioni centrali.

Le risorse saranno utilizzate per interventi sulle opere infrastrutturali degli impianti di irrigazione nei Consorzi di bonifica dell’Agro Pontino, Val di Paglia Superiore, Conca di Sora e Valle del Liri.

Oltre 18 milioni saranno destinati all’adeguamento e al miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino.

A questo si aggiungono 3,7 milioni per il miglioramento dei sistemi di adduzione Stazione di pompaggio Vulsini Olpeta.

Oltre 6 milioni di euro, inoltre, saranno utilizzati per finanziare il progetto di forniture e messa in opera di apparecchiature idrauliche telecontrollate per il risparmio idrico nei comprensori irrigui del Fiume Liri.

8 milioni saranno destinati all’installazione degli strumenti di misura dei volumi erogati negli impianti irrigui Destra Gari, infine, 4,3 milioni, serviranno a installare gli strumenti di misura dei volumi erogati negli impianti irrigui Sinistra Gari, Cassino, Sant’Elia e Quota 100.

“Questo finanziamento di 40 milioni per il Lazio – ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – conferma la validità dei progetti presentati dai consorzi di bonifica per la realizzazione di opere che consentiranno, finalmente, di intervenire sugli impianti di irrigazione nell’Agro Pontino, nel viterbese e nel frusinate. Adeguare e migliorare apparecchiature e strumentazioni per l’erogazione dell’acqua, è sicuramente un fatto positivo per gli agricoltori e per i cittadini delle aree interessate”.