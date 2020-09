Aprilia da una parte, Latina e Insieme Formia dall’altra.

Questo ha deciso la Lega Nazionale dilettanti che, dopo aver provveduto a ripescare le società per completare l’organico, ha reso noti i gironi della serie D.

Girone, a 18 squadre, laziale – campano – sardo per Latina Calcio 1932 e Insieme Formia che, come previsto, avranno l’arduo compito, e anche piuttosto dispendioso, di affrontare le formazioni dell’isola. Non solo. Nel girone G sono state inserite anche formazioni della campania dal grande passato e dal pubblico caldo e appassionato (se e quando si potrà tornare sugli spalti). Giuliano, Gladiator, ma soprattutto Savoia e Nola rappresentano spauracchi dai quai guardarsi.

Per il resto ci sarà l’Artena, ma anche quella che per anni è stata la seconda squadra della Sardegna, la Sassari Torres.

A sorpresa, invece, l’inserimento di alcune formazioni laziali nel girone abruzzese – molisano, che sarà formato da 19 compagini. Se capiamo la scelta di metterci il Rieti e l’Atletico Fiuggi, meno spontanea appare quella di inserire nel girone G il Racing Aprilia e la Cynthialbalonga. Ma tant’è…

Intanto arrivano le prime reazioni. Il presidente del Latina 1932, Antonio Terraciano, non l’ha affatto presa bene, tanto che in una nota dell’ufficio stampa dichiara: “Avevamo chiesto di partecipare per lo spirito di rinnovarci e trovare nuovi stimoli il girone E (quello laziale – toscano – umbro, ndr) e mi rendo conto che il nostro desiderio è stato disatteso. Prendiamo atto della decisione assunta e faremo il nostro campionato con il massimo impegno e con la serietà che ha accompagnato le precedenti stagioni”.

Questi i gironi con le formazioni pontine