13 nuovi casi. Anche oggi. La situazione del covid 19 a Sezze diventa difficile da gestire, ed il sindaco Sergio Di Raimo ha deciso di intervenire.

In un post su facebook, infatti, il primo cittadino dice: “Non riesco a capire le motivazioni per le quali, dopo aver superato la prima ondata, tutto il mondo si è fatto trovare impreparato a questa seconda ondata, compresa l’Italia che registra un numero di contagi giornalieri che fa paura, un sistema sanitario in grosse difficoltà e un numero di decessi che si mantiene alto.

La perdita di affetti che abbiamo avuto nei giorni scorsi deve farci riflettere e soprattutto deve far riflettere chi ancora non si rende conto della DRAMMATICITÀ della situazione e continua a non indossare la mascherina e a non rispettare le distanze.

Non vedo altra strada se non UN AUMENTO DELLE RESTRIZIONI;

Mi rendo conto che queste creano anche danni diversi, di tipo economico, culturale e sociale ma SENZA LA SALUTE IL RESTO CONTA POCO O NIENTE.

Se vogliamo vincere,se vogliamo che il mondo vinca contro questo nemico OCCORRE ESSERE BRAVI A RISPETTARE LE REGOLE E A FARE SACRIFICI.

Oggi ci comunicheranno la positività di altri 13 nostri concittadini, quasi tutti legati a familiari già refertati nei giorni scorsi”.

Ma in cosa si tradurranno queste ulteriori restrizioni? In giornata lo sapremo ma, con ogni probabilità, verrà prorogato il blocco delle lezioni in presenza da parte degli alunni di tutte le scuole del paese.