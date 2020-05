Un’immagine che vale più di tante parole. E’ quella postata con un piccolo commento a margine sulla pagina ufficiale del Comune di Latina.

E’ quella della solidarietà che non conosce colore, culture, religioni ma che nasce tra gli uomini per gli uomini e si rafforza nei momenti di difficoltà come questi che l’emergenza Coronavirus sta imponendo a tutti i livelli.

E’ quella che ha visto oggi donare 10 mila mascherine ai cittadini di Latina da parte di ristorante cinese Ruyi Chen e consegnate al sindaco Damiano Coletta in rappresentanza della città.

“Un gesto – spiega il sindaco – concreto di vicinanza da parte di un imprenditore e di una intera comunità che si sentono integrati all’interno della nostra Latina”.